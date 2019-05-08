"خدمة الديليفرى" .. أحدث خدمات شركة مياه الإسكندرية لعملائها

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الاسكندرية، عن إطلاق "خدمة الديليفرى"، وأشار بيان صادر اليوم، أن "الديليفرى" خدمة جديده تقدمها شركة مياة الشرب بالإسكندرية لعملائها الكرام، حيث يتم التعاقد مع العميل بمحل إقامته مقابل رسوم رمزية.

وأوضحت شركة مياه الاسكندرية، أنة للحصول على الخدمة، يجب التواصل عبر الهاتف أو الواتس أب على الارقام 035815700. / 01210767877.

وتم تخصيص موظف للقيام بالتعاقد مع العملاء بمحل إقامتهم بعد تلقى اتصال العميل من خلال ارقام التليفونات المعلنة أو عن طريق البريد الالكترونى أو من خلال الخط الساخن، ويقوم العميل بتسجيل بيانات الاشتراك والعنوان والهاتف وتقوم إدارة خدمة العملاء بإرسال مندوب للتعاقد مع العميل بعد بحث الملف.

وأشارت شركة مياه الاسكندرية، أن تكلفة خدمة الزيارة المنزلية ، هى 50 جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة و 100 جنيه لكبار السن أكبر من 60 عاما، و تتضمن إجراءات الخدمة، إجراء زيارتين للعميل، الاولى للاطلاع على المستندات المطلوبة وإنشاء الطلب، والثانية لتحصيل المبلغ المطلوبة للتعاقد.

كما أعلنت شركة مياه الاسكندرية فتح باب التعاقد من خلال الواتس اب و التواصل عبر الهاتف 035815700/ 01210767877.

وأشارت الشركة الى أن الخدمة الجديدة تهدف الى تقليل جهد العميل متمثلة فى إمكانيه التعاقد عبر وسائل المواقع الاجتماعية من خلال تطبيق الواتس آب والفيس بوك، وذلك بإشتراطات محددة حيث يستطيع العميل إرسال صور من الاوراق المطلوبة ويتم تحديد القيمة المطلوبة بعد الرجوع الى قسم الاشتراكات ويتم إرساله عن طريق الواتس آب أو الفيس الخاص بالمشترك خلال 48ساعة ويتوجه العميل للفرع للاطلاع على أصول الأوراق والسداد.

و تتضمن الاجراءات والمستندات المطلوبة، صور من البطاقة الشخصية، عقد الشقة وتسلسل العقود وإيصال مياه من العقار.