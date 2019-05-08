حقوق عين شمس: انطلاق الامتحانات الأحد المقبل.. وكاميرات مراقبة لرصد الغش

كشف الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، أن امتحانات نهاية العام بالكلية ستبدأ الأحد المقبل 12 مايو الجارى وتنتهى 18 يونيو، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات من تجهيز القاعات وتوفير كافة وسائل التهوية .

وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أنه سيؤدى امتحانات نهاية العام حوالى 30 ألف طالب وطالبة، لافتا إلى أنه تم الاستعداد بفريق طبى تحسبا للحالات الطارئة خاصة وأن الامتحانات تتزامن مع شهر رمضان .

وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن مبنى الامتحانات مراقب بالكاميرات، لافتا إلى أنه يتم التنبيه على الطلبة وتحذيرهم من الغش وأن لجان الامتحانات مراقبة بالكاميرات من خلال غرفة مركزية ترصد كافة اللجان .