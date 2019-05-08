video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 01:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حزب العمال يتهم حكومة تيريزا ماى بعدم الاستعداد للتوصل لاتفاق حول بريكست

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:15 ص
حزب العمال يتهم حكومة تيريزا ماى بعدم الاستعداد للتوصل لاتفاق حول بريكست تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
أ ش أ
إضافة تعليق

 اتهم حزب العمال البريطاني، أمس الثلاثاء، حزب المحافظين الحاكم بعدم الاستعداد للتوصل لاتفاقٍ وسَطٍ فى ظل فشل المحادثات الجارية بين الحزبين فى التوصل إلى اتفاق بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى "بريكست" حتى الآن.

 

وقالت المتحدثة المعنية بشؤون الأعمال فى حكومة الظل العمالية، ريبيكا لونج-بايلي، إن المحافظين لا يزالون يرفضون تجاوز خطوطهم الحمراء، وإنه لا يزال "من الصعب رؤية أن ثمة أى اتفاق يمكن التوصل إليه"، حسبما ذكر موقع بوليتيكس هوم.

 


واجتمع أعضاء بارزون من حزبَى المحافظين والعمال فى مكتب مجلس الوزراء نحو ثلاث ساعات فى إطار محاولاتهم المستمرة للتوصل إلى اتفاقٍ وسطٍ بشأن "بريكست" تمهيدا للتصويت عليه فى مجلس العموم.


واستدركت ريبيكا قائلة إن المحادثات ستُستأنَف غدا الأربعاء، على الرغم من عدم ظهور حل فى الأفق بعد مرور أكثر من شهر على بدء المفاوضات.

 


وقالت ريبيكا إن "الحكومة تحتاج أن تتجاوز خطوطها الحمراء، ونحن نتوقع التوصل إلى حلٍ وسطٍ، لكنْ فى ظل عدم وجود رغبة من جانب الحكومة للتوصل لحل وسط، من الصعب الحديث عن إمكانية التوصل لأى اتفاق".

 


وكشفت ريبيكا عن أن النقطة التى تمتنع حكومة ماى عن تجاوزها فى المفاوضات مع العمال هى تلك التى تتعلق بقضية الجمارك مع الاتحاد الأوروبى فيما بعد الخروج.

 


وعلى الجانب الآخر، حاول متحدث باسم حكومة المحافظين صبْغ الجولة الأخيرة من المحادثات بالإيجابية، قائلا إن "اجتماع اليوم كان بَنّاءً ومتوسعا، وإن الفريقين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى بعد منتصف يوم غد الأربعاء لاستئناف المحادثات، بحثا عن انفراجة للأزمة الراهنة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تريزا ماى تأسف لمشاركة بريطانيا فى الانتخابات الأوروبية المقبلة

"النصف الآخر 1".. فيليب ماى "حب من أول نظرة" مع رئيسة وزراء بريطانيا.. نموذج مثالى لشريك الحياة.. اعترف بوقوعه فى غرام تريزا ماى منذ اللحظة الأولى.. يخرج القمامة ويعد العشاء ويصف زوجته بـ"الطاهية الماهرة"

الصحف العالمية اليوم: واشنطن ترسل حاملة طائرات وقوة قاذفات للمنطقة لردع إيران.. الجمعية الأمريكية المسلمة تنفى صلتها بفيديو أطفال يتغنون بقطع الرؤوس.. ضغوط على تيريزا ماى من الأحزاب بعد مفاوضاتها مع "العمال"

وزير دفاع بريطانيا السابق ينفى تطرقه لصحة تيريزا ماى ويتهمها بتشويه سمعته

تزايد الضغوط على تيريزا ماى من كافة الأحزاب بعد مفاوضاتها مع "العمال"

الصحف العالمية اليوم: اختبارات كوريا الشمالية تهدد أكبر إنجاز دبلوماسى للرئيس الأمريكى.. وبايدن يطلق على ترامب لقب المهرج.. تيريزا ماى تقيل وزير دفاعها بسبب تعليقاته حول إصابتها بمرض السكر

الأسباب الحقيقة وراء إقالة وزير الدفاع البريطانى.. هاجم تيريزا ماى فى أكثر من مناسبة واعتبر إصابتها بـ"السكرى" سببا يمنعها من ممارسة عملها كرئيسة للوزراء.. وأراد "غزو أفريقيا" وإرسال قوات إلى بحر الصين الجنوبى

المملكة المتحدة

بريطانيا

الاتحاد الأوروبى

بريكست

أخبار بريكست

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

جولة ذكريات وحنين فى بيت بوجى و طمطم.. أرملة المخرج الراحل محمود رحمى: بوجى وطمطم مش إخوات والمسلسل راجع تانى .. قصة سفر والد "بوجى وطمطم " إلى الصين لطرح شخصياته بالأسواق.. وحكاية "شكشكوكة" التى لم تر النور

جولة ذكريات وحنين فى بيت بوجى و طمطم.. أرملة المخرج الراحل محمود رحمى: بوجى وطمطم مش إخوات والمسلسل راجع تانى .. قصة سفر والد "بوجى وطمطم " إلى الصين لطرح شخصياته بالأسواق.. وحكاية "شكشكوكة" التى لم تر النور

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة