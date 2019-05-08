حزب العمال يتهم حكومة تيريزا ماى بعدم الاستعداد للتوصل لاتفاق حول بريكست

أ ش أ

اتهم حزب العمال البريطاني، أمس الثلاثاء، حزب المحافظين الحاكم بعدم الاستعداد للتوصل لاتفاقٍ وسَطٍ فى ظل فشل المحادثات الجارية بين الحزبين فى التوصل إلى اتفاق بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى "بريكست" حتى الآن.

وقالت المتحدثة المعنية بشؤون الأعمال فى حكومة الظل العمالية، ريبيكا لونج-بايلي، إن المحافظين لا يزالون يرفضون تجاوز خطوطهم الحمراء، وإنه لا يزال "من الصعب رؤية أن ثمة أى اتفاق يمكن التوصل إليه"، حسبما ذكر موقع بوليتيكس هوم.



واجتمع أعضاء بارزون من حزبَى المحافظين والعمال فى مكتب مجلس الوزراء نحو ثلاث ساعات فى إطار محاولاتهم المستمرة للتوصل إلى اتفاقٍ وسطٍ بشأن "بريكست" تمهيدا للتصويت عليه فى مجلس العموم.



واستدركت ريبيكا قائلة إن المحادثات ستُستأنَف غدا الأربعاء، على الرغم من عدم ظهور حل فى الأفق بعد مرور أكثر من شهر على بدء المفاوضات.



وقالت ريبيكا إن "الحكومة تحتاج أن تتجاوز خطوطها الحمراء، ونحن نتوقع التوصل إلى حلٍ وسطٍ، لكنْ فى ظل عدم وجود رغبة من جانب الحكومة للتوصل لحل وسط، من الصعب الحديث عن إمكانية التوصل لأى اتفاق".



وكشفت ريبيكا عن أن النقطة التى تمتنع حكومة ماى عن تجاوزها فى المفاوضات مع العمال هى تلك التى تتعلق بقضية الجمارك مع الاتحاد الأوروبى فيما بعد الخروج.



وعلى الجانب الآخر، حاول متحدث باسم حكومة المحافظين صبْغ الجولة الأخيرة من المحادثات بالإيجابية، قائلا إن "اجتماع اليوم كان بَنّاءً ومتوسعا، وإن الفريقين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى بعد منتصف يوم غد الأربعاء لاستئناف المحادثات، بحثا عن انفراجة للأزمة الراهنة".