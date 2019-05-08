تموين الدقهلية: 248 منفذا للحوم والخضار والفاكهة فى المحافظة

الدقهلية شريف الديب

قال السيد دائرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية: أن منظومة التموين بالدقهلية تتبع المنظومة العامة بالجمهورية وهى منظومة متكاملة على مستوى الجمهورية، حيث تقوم مديرية التموين بتطبيق القانون بالتعاون مع مباحث التموين ومديريتى الطب لبيطرى والصحة، وذلك كجهاز رقابى، فلدينا 119 إدارة تموين و128 مكتبا على مستوى المحافظة.

وتابع أن خلال شهر رمضان يتم المرور على المطاعم ومحلات الجزارة وغيرها والمنشآت السياحية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فى حال ثبوت وجود لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى أو لحوم مذبوحة من خارج السلخانة وقد تم تكثيف الحملات على المنافذ والشوادر قبل شهر رمضان حيث يوجد على 248 منفذا للخضار والفاكهة واللحوم بالمحافظة.

حيث يبلغ عدد منافذ الخضر والفاكهة 22 وأما عدد السيارات المتنقلة 18 والجمعيات الاستهلاكية 181 والتجار التموينيين 2567 حيث تتوافر على بطاقات التموين 20 نوع السلع التموينية المختلفة من اللحوم والدجاج والبقوليات والشاى والزيت والسكر والأرز وخلافه وتمت زيادة كمية الارز بنسبة 30% عن الشهر الماضى لسد احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

و هناك حملات مستمرة على المخابز البالغ عددها 1738 مخبزا للتأكد من مواصفات رغيف الخبز بالاضافة للحملات التموينية على محطات تموين السيارات البالغ عددها 221 محطة وقود بالدقهلية.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم هذه المعارض خلال شهر رمضان وذلك لتخفيف العبء على المواطنين ولاقت استحسان المواطنين والبالغ عددهم 5 معارض سوبر ماركت اهلا رمضان فى مراكز بلقاس والمنصورة ودكرنس السنبلاوين وميت غمر والتى تعرض السلع باسعار مخفضة عن السوق وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية والمحافظة وصندوق تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة ويتم عرض المواد الغذائية بتلك المعارض فى اول 10 ايام من شهر رمضان ثم نعرض مستلزمات المنزل.