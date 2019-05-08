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تعرف على نصائح حماية المستهلك خلال تحضير الأغذية والعصائر فى شهر رمضان

الأربعاء، 08 مايو 2019 07:16 م
تعرف على نصائح حماية المستهلك خلال تحضير الأغذية والعصائر فى شهر رمضان راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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أصدر جهاز حماية المستهلك نشره توعية للمستهلك بمناسبة شهر رمضان خاصة فيما يتعلق بالأطعمة وتحضير الاغذية التى يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان.

اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا حول الإرشادات الواجب اتباعها عند شراء وتحضير  الأغذية  والعصائر  التى يكثر  استهلاكها خلال شهر رمضان فى نقاط محددة.

١- تجنب شراء العصائر المحضرة بشكل يدوى قد يضاف اليها الثلج غير النظيف وكذلك العصائر المعرضة بشكل مكشوف عرضة للحشرات . 

٢- لا تشترى العصائر المصنعة والمعبأة وكذلك الفواكة  المصنعة كمادة أولية لتحضير  العصائر كتمر عندى وقمر الدين التى لا تحمل بيانات للصلاحية .

٣- عند شراء العصائر يجب فحصها من عدم وجود شوائب أسفل العبوة 

٤- يجب شراء العصائر من مصدر موثوق بعيدا عن الباعة الجائلين 

٥- عند شراء التمور تأكد أن  تكون الثمار ذات رائحة طبيعية 

٦- تجنب شراء التمور المكشوفة المعرضة للغبار والأتربة وحشرات الذباب .

٧- تأكد عند شراء التمور خلوها من الحشرات الحية وخاصة السوس او النمل    

 

 

 

 
 

 

 


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