تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.85% بعد مرور ساعتين من بدء التداول

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 14124 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.68% ليصل إلى مستوى 2143 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.23% ليصل إلى مستوى 17319 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 622 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 1585 نقطة.