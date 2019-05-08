video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.85% بعد مرور ساعتين من بدء التداول

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:16 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.85% بعد مرور ساعتين من بدء التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 14124 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.68% ليصل إلى مستوى 2143 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.23% ليصل إلى مستوى 17319 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 622 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 1585 نقطة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7-5-2019

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7 - 5 -2019

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 6 - 5 -2019

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الدبلومات الفنية.. أعرف رقم جلوسك ولجنتك الامتحانية

لطلاب الدبلومات الفنية.. أعرف رقم جلوسك ولجنتك الامتحانية

التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

قصة أول حقل للغاز بمصر .. اكتشاف "أبو ماضى" عام 1967.. ترجع تسميته لـ"مقام سيدى أبو ماضى" بدلتا النيل.. أول مسح سيزمى كان فى الأربعينيات والحفر الاستكشافى أوائل الستينات من القرن الماضى

قصة أول حقل للغاز بمصر .. اكتشاف "أبو ماضى" عام 1967.. ترجع تسميته لـ"مقام سيدى أبو ماضى" بدلتا النيل.. أول مسح سيزمى كان فى الأربعينيات والحفر الاستكشافى أوائل الستينات من القرن الماضى

إكرامى فى حوار لـ"اليوم السابع": بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى.. أول راتب قبضته كان 750 جنيها.. اتسرقت أكتر من مرة ونسيانى ضيع منى حاجات أكتر.. أنا بضعف أمام الأكل وربنا يستر لما أعتزل

إكرامى فى حوار لـ"اليوم السابع": بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى.. أول راتب قبضته كان 750 جنيها.. اتسرقت أكتر من مرة ونسيانى ضيع منى حاجات أكتر.. أنا بضعف أمام الأكل وربنا يستر لما أعتزل

كواليس ريمونتادا ليفربول .. ميسي يختفى وحفلة خاصة ليورجن كلوب وفينالدوم

كواليس ريمونتادا ليفربول .. ميسي يختفى وحفلة خاصة ليورجن كلوب وفينالدوم

أزياء عملية بروح رمضانية.. البنطلون الواسع والبلوزة منقوشة

أزياء عملية بروح رمضانية.. البنطلون الواسع والبلوزة منقوشة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة