تداول 29 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن اليوم الأربعاء 29 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 5 سفن حاويات، وغادر الميناء 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، مغادرة 3 سفن حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، وسفينتين بضائع عامة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.