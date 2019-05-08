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بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى جنوب أفريقيا

الأربعاء، 08 مايو 2019 08:46 ص
بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى جنوب أفريقيا صندوق انتخابات ـ صورة أرشيفية
بريتوريا (أ ش أ)
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توجه الناخبون فى دولة جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء، إلى مراكز الاقتراع التى فتحت أبوابها أمامهم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى تشهدها البلاد، وسط توقعات بفوز حزب المؤتمر الوطنى الحاكم .

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن الرئيس الحالى سيريل رامافوسا قد تعهد قبيل الانتخابات بتوفير المزيد من الوظائف وتحقيق المزيد من التقدم الاقتصادى بالإضافة إلى خفض نسبة البطالة البالغة 27 بالمائة والاستمرار فى الحرب ضد الفساد.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين لهم حق التصويت فى هذه الانتخابات قرابة 26.8 مليون ناخب.

يشار إلى أن حزب المؤتمر الوطنى قد فاز فى جميع الانتخابات السابقة، لكن انتخابات اليوم ستكون بمثابة اختبار لمعرفة ما إذا كانت شعبيته قد تراجعت أم لا، كما أن النتيجة ستكشف عما إذا كان زعيمه الرئيس الحالى سيريل رامافوسا سيتمكن من وقف الاستياء المتنامى بين الناخبين - حسب الشبكة - .

وكان رامافوسا قد تولى الحكم خلفا لجاكوب زوما الذى سجلت قيادته لحزب المؤتمر الوطنى أكبر تراجع فى شعبيته منذ 1994.

وتأتى هذه الانتخابات بعد 25 عاما على قيادة الزعيم التاريخى نيلسون مانديلا الحزب إلى السلطة فى أول انتخابات اعتبرت حينئذ نهاية للفصل العنصرى.

 


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