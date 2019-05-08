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انفجار يهز العاصمة الأفغانية ولا أنباء عن قتلى أو جرحى

الأربعاء، 08 مايو 2019 09:37 ص
انفجار يهز العاصمة الأفغانية ولا أنباء عن قتلى أو جرحى الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (رويترز)
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قال شهود من رويترز إن انفجارا كبيرا هز العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تصاعد سحابة من الدخان والأتربة، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك أى قتلى أو جرحى.

وأكدت الشرطة وقوع انفجار إلا أنها لم تذكر أى تفاصيل.

 


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الشرطه الافغانيه

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