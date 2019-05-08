الين يرتفع لأعلى مستوى فى 6 أسابيع قبل محادثات تجارية صينية أمريكية

(رويترز)

ارتفع الين اليابانى لأعلى مستوى فى ستة أسابيع مقابل الدولار اليوم الأربعاء مع تنامى القلق بشأن النزاع التجارى بين الصين والولايات المتحدة ما دفع المستثمرين للجوء لأصول تُعد ملاذا آمنا.

وأظهرت بيانات صادرة فى وقت سابق أن الفائض فى تجارة الصين مع الولايات المتحدة، وهو مصدر إزعاج شديد للولايات المتحدة، ارتفع إلى 21.01 مليار دولار فى أبريل مقارنه بالشهر السابق وهو عامل قد يدفع المسؤولين الأمريكيين للتشدد فى موقفهم.

والأضواء مسلطة الآن على محادثات التجارة التى تُجرى يومى الخميس والجمعة فى واشنطن، حيث سيحاول نائب رئيس الوزراء الصينى إنقاذ اتفاق تجارى لتفادى زيادة حادة للرسوم الجمركية على السلع الصينية تسرى اعتبارا من يوم الجمعة.

ودفع احتمال تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين وليس حلها الين للصعود فى الأيام الأخيرة، وزادت العملة اليابانية 0.2% مقابل الدولار إلى 110.07 ين لتصل مكاسبها لأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الشهر.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1213 دولار ونزل الجنيه الاسترلينى لليوم الثالث وفقد 0.2% إلى 1.3052 دولار.