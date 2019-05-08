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المنشد أحمد طارق الفائز بمهرجان الإبداع للجامعات: "النقشبندى" مثلى الأعلى

الأربعاء، 08 مايو 2019 04:00 ص
المنشد أحمد طارق الفائز بمهرجان الإبداع للجامعات: "النقشبندى" مثلى الأعلى المنشد أحمد طارق
الشرقية – إيمان مهنى
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موهبة شابة فرضت نفسها على ساحة الإنشاد الدينى، استطاع عن جدارة أن يبتدع بهذه الموهبة لونًا جديدًا، إن بدت للوهلة الأولى متشابهة، وفى معظم الأحيان تفرض القصيدة المقام الموسيقى الخاص بها، أنه الشاب أحمد طارق طالب جامعة الزقازيق، والحاصل على المركز الثانى فى مهرجان إبداع للموسم السابع الذى تنظمه وزارة الثقافة للجامعات المصرية.

للعام الثالث على التوالى يحصل أحمد طارق طالب بجامعة الزقازيق، على مراكز متقدمة فى مهرجان إبداع ، الذى اكتشف موهبته فى الإنشاد الدينى بالصدفة، ليصبح من أشهر المنشدين الشباب بمحافظة الشرقية  نظر لموهبته و صوته المميز.

ويقول المنشد الشاب لـ"اليوم السابع"، إن الإشادة التى حظى بها من لجنة تحكيم المهرجان فى مهرجان 2019 ، تمثل دفعة كبيرة بالنسبة له للاستكمال طريقة فى مجال الإنشاد الدينى و قراءة القرآن،  فقد قال لى المنشد المعروف وعضو لجنة التحكيم طة الإسكندرانى  فور سماع صوتى "عمار يا مصر"، و كذلك عضو لجنة التحكيم الثانى المرنم القبطى  الدكتور أنطوان " تعيش و تمتعنا " ، مشيرا إلى أنه شارك بتواشيح " فؤادى " للشيخ كامل يوسف البهتمى ، حيث أستعد للمسابقة منذ 5 أشهر  من خلال التدريب على عدد من التواشيح المعروفة .

يكمل أحمد طارق، أنه حاليا ضمن فرقة "منشدين مصر" وهى فرقة إنشاد حديثة تضم 8 من المنشدين المميزين على رأسمهم المايسترو محمد عثمان ، و التى تستعد للمشاركة فى عدد من المهرجانات المعروفة  .

وعن نشأته يؤكد، أنه تعلم القرآن منذ أن كان عمره 5 سنوات فى كتاب جده الشيخ أحمد عبدالمقصود بكفر صقر، وهو من أشهر المحفظين فى المركز، حتى وصل لعمر المدرسة والتفت الأساتذة لمهارتى فى قراءة القرآن، وبدأوا الاعتماد على فى تقديم الحفلات المدرسية، لافتا إلى أنه كان يطمح فى الالتحاق بكلية الطب، لكنه حصلت على مجموع 96.5% ، فالتحق بمعهد التمريض، و فى المعهد عندما علمت العميدة بموهبته فى قراءة القرآن ، طلبت منه افتتاح حفلات الكلية و التى منها تأهلت لحفلات رئاسة الجامعة الرسمية، وبالصدفة تقدمت لمسابقة الإنشاد الدينى فى الجامعة، و حصلت على المركز الأول ، و تأهلت للمشاركة فى عدد من المسابقات، حصلت على جوائز متعددة و شهادات تكريم .

و تابع أحمد طارق، "أن لفرقة الإنشاد الدينى بقصر ثقافة الزقازيق، دور كبير فى إثقال موهبتى، فقد تدربت و شاركت معها فى حفلات و مهرجانات استطاعت فى تطوير موهبتى .

وأكد أن مثله الأعلى فى الإنشاد هو الشيخ محمد عمران و الشيخ النقشبندى، ويحلم أن يصل لشهرتهم .

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