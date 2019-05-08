المتهمان بسرقة سيارة نقل بالقطامية يعترفان: "نفذنا الجريمة بأسلوب التغافل والضرب"

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال متهمين بسرقة سيارة نقل محملة مواد البناء بالقطامية. واعترف المتهمان بارتكابهما واقعة سرقة السيارة بالبضائع المحملة عليها، بأسلوب تغفيل السائق والتعدى عليه بالضرب.

كانت أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بسرقة سيارة نقل محملة بمواد البناء بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هما " هانى.م، وحيد.ع"، عاطلين.

ترجع الواقعة بتلقى قسم القطامية، بلاغا من "محمود.ح " يفيد بسرقة السيارة النقل التى كان يستقلها فى طريقة لنقل بضائع بناء لمنطقة القطامية، مؤكدا أن شخصين طلبوا منه بأن يوصف لهم طريق وبتوقيفه قاموا بضربه وصعقه بعيدا عن السيارة. وبأجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.