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القومى للمرأة مشيدا بقرار الرئيس الإفراج عن الغارمات: شكرا للرئيس الإنسان

الأربعاء، 08 مايو 2019 01:52 م
القومى للمرأة مشيدا بقرار الرئيس الإفراج عن الغارمات: شكرا للرئيس الإنسان الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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تقدم  المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات بخالص بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لقراره الإنسانى بالإفراج عن الغارمات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك ضمن مبادرة الرئيس "سجون بلا غارمين وغارمات".

 

وأعربت  الدكتورة مايا مرسى رئيسة  المجلس، عن عميق سعادتها وتقديرها لهذا القرار الانسانى للرئيس والإفراج عن الغارمات خلال هذه الأيام المباركة وقضاء شهر رمضان الكريم مع أسرهن ولم شمل مئات الأسر، فشكراً للرئيس الإنسان، الذى ينحاز دوماً للبسطاء، ويعيد  الأمل والفرحة لقلوبهم.

 

وأكدت رئيسة المجلس أن قرار الرئيس فيه إدراك كبير لحجم معاناة الأسر المصرية التى تعولها امرأة، مؤكدة أن بعض هؤلاء النساء قد تسجن بسبب مبالغ مالية زهيدة لا تتعدى ألف جنيه، مؤكدة على ضرورة توعية السيدات بشأن التوقيع على إيصال الأمانة أو الشيكات، والآثار المترتبة على ذلك.

 

وقال المجلس فى بيانه، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحرص على دعم الغارمات ماديا لإقامة مشروعات في إطار مبادرة تدر ربحا منتظمًا لهن لحمايتهن من العودة للاقتراض مرة أخرى بسبب ضيق الحال والظروف المعيشية الصعبة، بخلاف وضع المبادرة مبدأ الحماية الاجتماعية صوب أعينها.

 


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