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القبض على تاجرى عملة بحوزتهما 2 مليون جنيه و34 ألف دولار بالإسكندرية

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:45 ص
القبض على تاجرى عملة بحوزتهما 2 مليون جنيه و34 ألف دولار بالإسكندرية المتهمان عقب القبض عليهما
كتب ــ محمود عبد الراضى
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين بالإسكندرية لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزتهما مبالغ مالية أجنبية ومحلية.
 
أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية قيام شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالمخالفة للقانون.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (24,000 دولار أمريكى- 2,768,795 جنيه مصرى) وذلك أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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