video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: ضبط عنصر من "داعش" وملفات خاصة بالتنظيم

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:20 م
العراق: ضبط عنصر من "داعش" وملفات خاصة بالتنظيم داعش ارشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ، اليوم الأربعاء، القبض على عنصر من (داعش) في قضاء الكرمة، فيما ضبطت ملفات خاصة بالتنظيم في الأنبار.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة "10" وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة "40" تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين العاملين كعناصر أمنية لدى عصابات "داعش" الإرهابية في قضاء الكرمة"، مبينة أنه ساهم بتقديم معلومات عن القطاعات العسكرية وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وأضافت أن قوات المديرية وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة "39" تمكنت من الوصول إلى وكر للأسلحة ووثائق مهمة للمتعاونين مع تنظيم "داعش" الإرهابي في وادي خنزيرة جنوب بحيرة الثرثار بالأنبار.

يذكر أن الاستخبارات العسكرية تنفذ بين فترة وأخرى عمليات تستهدف قياديين وعناصر في تنظيم (داعش) حيث تتمكن من اعتقال وقتل عدد منهم وإحباط مخططاتهم الإرهابية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: مقتل 10 ارهابيين وتدمير 17 وكرا فى صلاح الدين والجزيرة

اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة "الارهاب" فى العراق

الاستخبارات العسكرية العراقية

داعش

الأنبار

وادي خنزيرة

بحيرة الثرثار

العراق

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الدبلومات الفنية.. أعرف رقم جلوسك ولجنتك الامتحانية

لطلاب الدبلومات الفنية.. أعرف رقم جلوسك ولجنتك الامتحانية

التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

قصة أول حقل للغاز بمصر .. اكتشاف "أبو ماضى" عام 1967.. ترجع تسميته لـ"مقام سيدى أبو ماضى" بدلتا النيل.. أول مسح سيزمى كان فى الأربعينيات والحفر الاستكشافى أوائل الستينات من القرن الماضى

قصة أول حقل للغاز بمصر .. اكتشاف "أبو ماضى" عام 1967.. ترجع تسميته لـ"مقام سيدى أبو ماضى" بدلتا النيل.. أول مسح سيزمى كان فى الأربعينيات والحفر الاستكشافى أوائل الستينات من القرن الماضى

إكرامى فى حوار لـ"اليوم السابع": بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى.. أول راتب قبضته كان 750 جنيها.. اتسرقت أكتر من مرة ونسيانى ضيع منى حاجات أكتر.. أنا بضعف أمام الأكل وربنا يستر لما أعتزل

إكرامى فى حوار لـ"اليوم السابع": بكيت لما لعبت أساسى على أخويا وهددت بالرحيل عن الأهلى.. أول راتب قبضته كان 750 جنيها.. اتسرقت أكتر من مرة ونسيانى ضيع منى حاجات أكتر.. أنا بضعف أمام الأكل وربنا يستر لما أعتزل

كواليس ريمونتادا ليفربول .. ميسي يختفى وحفلة خاصة ليورجن كلوب وفينالدوم

كواليس ريمونتادا ليفربول .. ميسي يختفى وحفلة خاصة ليورجن كلوب وفينالدوم

أزياء عملية بروح رمضانية.. البنطلون الواسع والبلوزة منقوشة

أزياء عملية بروح رمضانية.. البنطلون الواسع والبلوزة منقوشة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة