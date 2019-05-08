"الصحة" تعلن عن توفير ألبان الأطفال الخاصة بالمصابين بأمراض التمثيل الغذائى

أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان توفير ألبان الأطفال المتعلقة بأمراض التمثيل الغذائى فى مراكز علاج الأمراض الوراثية .
وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية، لـ"اليوم السابع"، إن هناك اهتمامًا بتوفير هذه الألبان للأطفال لكونها مرتفعة الأسعار فى السوق الحرة، وتابعت: نسبة بسيطة من المواليد سنويًا تحتاج هذه النوعية من الألبان .
وأضافت رئيس قطاع الرعاية الأساسية، أن إدارة الأمومة والطفولة تتابع آليات التوزيع للألبان فى المراكز الخاصة بها لمنع أى تلاعب أو تسريب لخارج المنتفعين.
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