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"الصحة" تعلن عن توفير ألبان الأطفال الخاصة بالمصابين بأمراض التمثيل الغذائى

الأربعاء، 08 مايو 2019 09:00 ص
"الصحة" تعلن عن توفير ألبان الأطفال الخاصة بالمصابين بأمراض التمثيل الغذائى الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان توفير ألبان الأطفال المتعلقة بأمراض التمثيل الغذائى فى مراكز علاج الأمراض الوراثية .

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية، لـ"اليوم السابع"، إن هناك اهتمامًا بتوفير هذه الألبان للأطفال لكونها مرتفعة الأسعار فى السوق الحرة، وتابعت: نسبة بسيطة من المواليد سنويًا تحتاج هذه النوعية من الألبان .

وأضافت رئيس قطاع الرعاية الأساسية، أن إدارة الأمومة والطفولة تتابع آليات التوزيع للألبان فى المراكز الخاصة بها لمنع أى تلاعب أو تسريب لخارج المنتفعين.


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