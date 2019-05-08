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السيسى يؤكد استعداد مصر لتقديم الخبرات اللازمة لمنظمة الفرانكفونية

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:39 م
السيسى يؤكد استعداد مصر لتقديم الخبرات اللازمة لمنظمة الفرانكفونية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "لويز موشيكيوابو" سكرتير عام منظمة الفرانكفونية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

 

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه التهنئة للسيدة لويز موشيكيوابو بمناسبة توليها منصبها منذ يناير الماضى، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون مع المنظمة للاضطلاع بدورها لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الدول النامية.

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وأكد الرئيس استعداد مصر من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى لتقديم الخبرات اللازمة لمنظمة الفرانكفونية، وترحيبنا بالتعاون الثلاثي معها من أجل دعم دول القارة الأفريقية فى مختلف المجالات خاصة الاهتمام بالشباب والمرأة وريادة الأعمال ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

 

من جانبها،  أعربت سكرتير عام منظمة الفرانكفونية عن حرصها على زيارة القاهرة والتشرف بلقاء الرئيس، موجهة الشكر لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة، مشيرة إلى أهمية ومحورية الدور المصري سواء في إطار محيطها الإقليمي، أو في نطاق المنظمة.

 

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراضاً لأوجه التعاون بين مصر ومنظمة الفرانكفونية، حيث قدمت السكرتير العام للمنظمة الشكر على الدعم الذي تقدمه لمصر لجامعة سنجور والتي تأسست عام 1989 في الإسكندرية، مشيرة إلى ما تمثله الجامعة كأحدي أهم هيئات المنظمة التعليمية والثقافية، فضلاً عن حرص المنظمة على تطوير الجامعة لتصبح مركزاً للإبداع العلمي.

 

كما تم تأكيد أهمية أن تستمر المنظمة في دورها الخاص بمساعدة الدول الأعضاء التي تمر بأزمات، واستعداد مصر لتقديم العون كي تتخطى تلك الدول التحديات التي تواجهها، في ظل دور مصر في القارة الأفريقية، فضلاً عن دور مصر في مجال بناء السلام، والذي يكتسب زخماً كبيراً على ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى قرار القمة الأفريقية الأخيرة بإسناد ريادة موضوعات إعادة الإعمار والتنمية في أعقاب النزاعات إلى  الرئيس.

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