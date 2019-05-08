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السجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتجاره فى الحشيش بسوهاج

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:46 م
السجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتجاره فى الحشيش بسوهاج حبس - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "هيثم.ع" 30 سنة، عامل ومقيم بنجع القنطرة روافع العيساوية، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة مركز المنشاة.
 
 
وصدر الحكم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين، والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.
 
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019، بدائرة مركز المنشاة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الحشيش، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء، وأكدت التحريات صحة المعلومات من أحد المصادر السرية.
 
 
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته 14 قطعة حشيش، كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.

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