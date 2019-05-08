الحماية المدنية بالشرقية تدفع بـ7 سيارات للسيطرة على حريق جمعية المهندسين العرب

الشرقية- فتحية الديب

دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، برئاسة العميد أحمد الشوادفى مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق هائل، بجمعية المهندسين العرب بناحية بساتين الإسماعيلية بمركز بلببيس، فيما دفع مرفق إسعاف الشرقية 4 سيارات تحسبا لنقل مصابين، وتم إخطار نيابة بلبيس العامة بالحريق.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بنشوب حريق بجمعية المهندسين العرب الكائنة بناحية قرية بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس، وتم إبلاغ الحماية المدنية التى دفعت 7 سيارات، ويقوم ضباط الإطفاء بمحاولة حصر النيران قبل امتدادها لمخازن التنر بالجميعة.

فيما انتقل اللواء إيهاب لمعى حكمدار الجنوب، والعميد أحمد الشوادفى مدير الحماية المدنية بالشرقية، إلى موقع الحريق، وجارى السيطرة عليه من قبل قوات الإطفاء.