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الحكومة تستخدم "التابلت" لعرض جدول الأعمال فى اجتماعاتها بدلا من الورق

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:16 م
الحكومة تستخدم "التابلت" لعرض جدول الأعمال فى اجتماعاتها بدلا من الورق الحكومة تستخدم "التابلت"
كتبت هند مختار
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عقدت الحكومة اجتماعها اليوم برئاسة الدُكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد بدء تطبيق تجربة تقنية جديدة، وهى وجود جهاز تابلت أمام كُل وزير، يتضمنُ جدول أعمال الاجتماع، بدلاً من الملفات الورقية، وذلك فى خطوة تهدفُ إلى إيجاد شكل جديد لإدارة جلسات اجتماعات الحكومة، والمُناقشات بين رئيس الوزراء والوزراء من جانب، وبين الوزراء وبعضهم البعض، فى الجوانب الفنية الخاصة بالموضوعات والملفات التى يتم بحثها خلال الاجتماع.
 
 
والتابلت يتضمن عرض بروفايل شخصى لكل وزير، يستعرض من خلالها الوزير جدول أعمال الجلسة وموضوعاتها المختلفة، والعروض التقديمية التي يقدمها الوزراء خلال الجلسة، كما يُتيح هذا التطبيق للوزراء طلب إجراء مداخلة لتوضيح أمر ما، على النحو الذى يساهم فى تحديث العمل الحكومى وتحقيق التواصل الفاعل.          
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