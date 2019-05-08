وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن السيطرة على بلدة "كفرنبودة" ستمكن الجيش السوري من تثبيت نقاط ارتكاز جديدة لمتابعة العمليات باتجاه "الهبيط" شرقا وقلعة المضيق غربا، واستعادة السيطرة كذلك على كامل ريف حماه الواقع تحت سيطرة المسلحين.

وكان مدير المرصد السوري قد أفاد في وقت سابق باستمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة المنضوية تحت لواء "هيئة تحرير الشام" في ريف حماة الشمالي المحاذي لمحافظة إدلب، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على قريتين وتلة استراتيجية.

وأوضح أن التشكيلات المسلحة استقدمت تعزيزات عسكرية في محاولة لصد تقدم القوات الحكومية.

ومن جانبه، أفادت مصادر أخرى بتقدم وحدات الجيش السوري في ريف حماة الشمالي الغربي واستعادتها السيطرة على قرى "البانة وتل عثمان وتل الصخر والشنابرة ومزرعة الراضي ومزارع العبدالله".

وتأتي هذه العمليات وسط إعلان كل من وزارة الدفاع الروسية والحكومة السورية، أن الجماعات المسلحة في هذه الأراضي، التي تدخل ضمن منطقة إدلب لخفض التصعيد، تحشد قواتها تحت قيادة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) سابقا استعدادا لشن هجوم واسع على مدينة حماة.