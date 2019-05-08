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التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

الأربعاء، 08 مايو 2019 07:00 ص
التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية جانب من افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مد فروع معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" فى المحافظات المختلفة بالسلع والمنتجات الغذائية واللحوم، وكذلك السلع غير  الغذائية، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع، طالما أن هناك توافد من قبل المواطنين على فروع هذه المعارض.

وكانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت أن آخر موعد لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" الرئيسى  بالمركز الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر الأحد الماضى، على أن تستمر فروع المعرض فى المحافظات فى العمل واستقبال المواطنين حتى بعد دخول شهر رمضان لشراء احتياجاتهم من السلع  الغذائية واللحوم والدواجن.

 

 


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التموين

فروع سوبر ماركت أهلا رمضان

المحافظات

السلع الغذائية

اللحوم

شهر رمضان

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