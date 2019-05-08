"التعليم" تنشر نموذجا استرشاديا فى الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوى

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمثلة استرشادية إضافية فى مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوى العام، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال صفحة وزارة التربية والتعليم، إنها سوف تنشر يومياً أمثلة إضافية فى مواد مختلفة لإلقاء الضوء بشكل آخر على كيفية التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة.

وأضافت صحفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفكرة ليست ما إذا كان السؤال المستخدم من الترم الأول أو الثانى وإنما المثال يشرح كيف نختار الإجابة الصحيحة وكيف نفكر فى الإجابة، وليس الهدف فى المحتوى وإنما فى طريقة التفكير وتحليل السؤال، وبالتالى لا يجب أن يتوقع الطالب اننا نعطيه نموذجاً للامتحان نفسه بل نقدم طريقة للتفكر.