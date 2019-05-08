إيريك أوشلان مديرا لمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

أعلن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، تولى إيريك أوشلان، منصب مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا؛ وذلك عقب توليه منصب القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة منذ يونيو 2018 خلفاً لبيتر فان غوى - الذى تم ترقيته لمنصب نائب المدير الاقليمى لمنظمة العمل الدولية لدول أفريقيا.

وقال مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، فى بيان له، إن يريك أوشلان هو اقتصادى فرنسى حائز على شهادة الدراسات العليا فى الاقتصاد من جامعة بانتيون- أسّاس بباريس.

وشغل إيريك أوشلان، لأكثر من 13 عامًا منصب مستشار أول لأوروبا في المنظمة الدولية لأصحاب العمل (IOE)، وهي أكبر منظمة أصحاب أعمال تتعامل مع قضايا العمل والقضايا الاجتماعية، حيث قام بإدارة مشروعين لمنطقة غرب البلقان لتعزيز الحوار الاجتماعي والتشغيل.

وفى عام 2012، انضم إيريك إلى منظمة العمل الدولية كأخصائي أول أصحاب الأعمال لدول شمال أفريقيا، حيث كان مسؤولاً عن تقديم الدعم الفنى لمنظمات أصحاب الأعمال فى 12 دولة.

تأسست منظمة العمل الدولية فى عام 1919، فى وقت يتسم بالتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، وانضمت مصر إلى منظمة العمل الدولية في عام 1936، فى حين أنه تم تأسيس مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة فى عام 1959 "100 عام منظمة العمل الدولية، 60 عام فى أفريقيا وفى مصر".