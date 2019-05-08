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"إيرل" أم "أمير".. ما لقب ابن دوق ودوقة ساسكس الأمير هارى وزوجته ميجان؟

الأربعاء، 08 مايو 2019 05:15 م
"إيرل" أم "أمير".. ما لقب ابن دوق ودوقة ساسكس الأمير هارى وزوجته ميجان؟ المولود الجديد
كتبت رباب فتحى
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اتجهت الأنظار اليوم إلى قلعة وندسور، حيث قدم الأمير هارى دوق ساسكس، وزوجته ميجان ماركل ابنهما إلى العالم، ورغم أن المولود لم يكشف عن اسمه بعد، إلا أن لقبه المرتقب هو ما يشغل الرأى العام. 
 
وطفل الأمير هارى الأول هو السابع على خط العرش، بعد الأمير تشارلز والأمير وليام وأبنائه الأمير جورج والأميرة تشارلوت والأمير لويس ، ثم الأب الأمير هاري؛ والطفل هو حفيد الملكة إليزابيث الثامن، وحفيد الأمير تشارلز الرابع؛ ولكن على عكس أبناء العمومة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، فإن ابن ماركل والأمير هاري ليس أميرًا حتى الآن.
 

ما هو اللقب الملكي للمواليد الجدد؟

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وبينما ينتظر الجمهور التأكيد ، من المحتمل أن يكون المولود الجديد قد ورث لقب إيرل دمبارتون، الذى نقل إليه من والده.
 
فى يوم زفاف ماركل والأمير هاري، أعطت الملكة الأمير هاري اللقب كما أعطت أيضا الزوجين ألقاب، وفقا للتقاليد وهى دوق ودوقة ساسكس، مثلما فعلت عندما تزوج الأمير وليام كيت ميدلتون ، فأعطتهم ألقاب دوق ودوقة كامبريدج.
 
ويقول موقع "جلوبال نيوز" إن لقب "إيرل" هو لقب ثانوى مع لقب الدوق، وهو بروتوكول ملكي بالنسبة إلى الابن البكر لاستخدام أحد ألقاب والده الأقل شهرةً، وفى يوم من الأيام سيرث الطفل أيضًا دوق أبيه ، وسيُعرف باسم دوق ساسكس.
 
ويشار إلى أنه لا يمكن أن يرث الدوقية إلا وريث ذكر، حيث لا يمكن أن يرث البنات لقب الدوقة لأنها تحصل عليها من خلال الزواج.
 
 

لماذا لا يحصل الطفل على لقب أمير؟

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ونظرًا لأن أطفال الأمير وليام الثلاثة يحملون لقب أمير وأميرة، فلماذا لا يملك ابن ماركل وابن الأمير هاري أيضًا؟ وفقا للتقاليد، فإن أحفاد الملك هم الأمراء والأميرات، لكن أحفاد الأحفاد لا يحصلون تلقائيًا على هذه الألقاب.
 
وبالتالى؛ فإن الطريقة الوحيدة التى يحصل بها أحفاد الملكة على ألقاب سمو الأمير، هى إذا أصدرت الملكة نفسها مرسوما بذلك. 
 
وكانت الملكة أصدرت مرسوما عام 2012 أعطت بموجبه ألقاب ملكية لجميع أطفال دوق ودوقة كامبريدج. هذا يعنى أن ابن الأمير هارى وميجان لن يصبح أميرا إلا إذا منحته الملكة هذا اللقب. 
 
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وقال الزوجان إنهما بصدد زيارة الملكة إليزابيث (93 عاما) أطول ملوك العالم بقاء على العرش فى القلعة لرؤية حفيدها الثامن.
 
وتقيم دوريا راجلاند أم ميجان مع الزوجين فى منزلهما (فروجمور كوتدج) الواقع ضمن أراضى قلعة وندسور.
 
وقالت ميجان (37 عاما): "ستكون لحظة جميلة أن نقدم المولود للعائلة وأمى معنا أيضا".
 
 

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