إيران تبلغ سفراء عدة دول التوقف عن تنفيذ بعض التزامات الاتفاق النووى

رويترز

أبلغت إيران، اليوم الأربعاء السفراء من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرارها "التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووى.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قوله أمس الثلاثاء إن إيران ستقلص بعضا من التزاماتها "الطوعية" ضمن الاتفاق النووى مع قوى عالمية ردا على تقاعس الدول الموقعة عن مقاومة الضغوط الأمريكية، لكنها لن تنسحب من الاتفاق.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية قد ذكرت فى وقت سابق أن طهران ستبعث برسائل إلى الدول التى لم تنسحب من الاتفاق وهى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا يوم الأربعاء لإبلاغها بتفاصيل خطتها لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.

ونسبت وسائل الإعلام إلى ظريف قوله "ستظل تحركات إيران فى المستقبل بالكامل ضمن الاتفاق الذى لن تنسحب منه الجمهورية الإسلامية... الاتحاد الأوروبى وآخرون لا يملكون القوة لمقاومة الضغط الأمريكى ومن ثم فستمتنع إيران عن تنفيذ بعض الالتزامات الطوعية".