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إصابة 9 من أسرة واحدة بتسمم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا بالمنشاة بسوهاج

الأربعاء، 08 مايو 2019 08:14 م
إصابة 9 من أسرة واحدة بتسمم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا بالمنشاة بسوهاج اسعاف -ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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استقبل مستشفى المنشاة المركزى ومستشفى سوهاج العام 9 أشخاص من أسرة واحدة يقيمون بناحية قرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاة، مصابين بحالة إعياء شديد ومغص وألم بالبطن إثر تناولهم وجبة غذائية منزلية .
 
كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بتسمم أسرة كاملة عقب تناولها طعاما منزليا فاسدا.
 
وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه وتبين من التحريات إصابة رومانى فكرى لبيب 17 سنة وشنودة فكرى لبيب 28 سنة وهناء ثروت ميلاد 27 سنة وبسمه شنوده فكرى 3 سنوات ومريم بخيت فكرى 6 سنوات ونورهان بخيت فكرى 9 سنوات وبسنت نبيل عدلى 10 سنوات وأنسطفيا بخيت فكرى 5 سنوات وسميره ثروت ميلاد 25 سنة بألم ومغص بالبطن عقب تناولهم وجبة غذائية منزلية.
 
تم نقل المصابين التسعة إلى مستشفى المنشاة المركزى ومستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج وتم حجزهم بقسم الاستقبال كما تم نقل بعض المصابين بمعرفة ذويهم .
 
وجارى تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق وجار متابعة حالة المصابين حتى خروجهم عقب أمتثالهم للشفاء.
 
 

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