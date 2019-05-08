إصابة اثنين بمشاجرة بالأسلحة النارية بالقناطر الخيرية

القليوبية-نيفين طه

شهد مدينة القناطر الخيرية حالة من الذعر بين المواطنين بسبب مشاجرة بالاسلحة النارية قبل انطلاق مدفع الإفطار بين عامل وجاره لخلافات الجيرة أسفرت عن إصابة الأول بطلق نارى والثانى بسلاح أبيض تم نقلهما إلى مستشفى القناطر الخيرية العام وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية إخطارا من مأمور القناطر الخيرية بإصابة عبد الحميد س.ع.س 35 عامل وأحمد.م.ف سن 33 عامل فى مشاجرة بالأسلحة النارية.. أكدت تحريات العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الثانى بالضرب بسلاح أبيض مطواة كانت بحوزته محدثاً إصابته مما حدا بالثانى بإحضار سلاح نارى" بندقية آليه" وأطلق منها عيار نارى صوب الأول محدثاً إصابته تحرر عن ذلك المحضر رقم 15629 جنح مركز القناطر الخيريه لسنة 2019م.