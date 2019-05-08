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إزالة 35 حالة تعدى وبناء مخالف بقرى ومراكز محافظة الغربية

الأربعاء، 08 مايو 2019 01:58 م
إزالة 35 حالة تعدى وبناء مخالف بقرى ومراكز محافظة الغربية إزالة تعديات - أرشيفية
الغربية ـ مصطفى عادل
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أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية على التصدي الحازم للتعديات والبناء المخالف وتنفيذ كافة قرارات الإزالة السابقة والإزالة الفورية في المهد لأي تعديات أو مخالفات جديدة.

وأشار إلى أن محافظة الغربية قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ حملات على مستوى المحافظة أسفرت عن  إزالة 35 حالة تعدى وبناء مخالف فى المهد، منها 7 حالات مركز ومدينة المحلة الكبرى فى المهد شملت إزالة كلية لمبنى من البلوك الأبيض على مساحة 10 أسهم بقرية ميت الليث وأيضاً سور أخر على مساحة 22 سهم بقرية العامرية إلى جانب إزالة أعمال حفر أساسات لشدة خشبية وقواعد خرسانية على مساحة قيراط بقرية القيراطية وفك شدة خشبية أخرى لأعمدة دور أرضى على مساحة قيراط بقرية البنوان وفى قرية دخميس تم إزالة مبنى فى المهد بالبلوك الأبيض على مساحة 16 سهم ، وكذا تم إزالة سور بالبلوك الأبيض على مساحة قيراط ونصف بقرية بشبيش وفي قرية نمرة البصل تم إزالة مبنى بالبلوك الأبيض فى المهد على مساحة قيراط.

وفي مركز ومدينة سمنود تم إزالة 13 حالة تعدى ومخالفة بناء فى المهد منها إزالة 8 حالات تعدى فى المهد على الأرض الزراعية بقري ميت عساس وكفر حسان  والراهبين وبهبيت الحجارة  علي مساحة 900 م2 وإزالة حالة تعدى على أملاك الأوقاف بالمدينة على مساحة 150 متر مربع و إزالة 4 حالات تعدى فى المهد على أملاك الرى بناحية قرية محلة زياد على مساحة 250م2.

بينما تم إزالة 7 حالات في المهد بحي اول طنطا منها إزالة دور رابع علوى بحوض الشابوره على مساحة 100م ودور خامس علوى بشارع الحريرى على مساحة 100م2 وإزالة دور تاسع علوى لمنزل  بحوض الشابورة، وسقف الدور السادس علوى لمنزل بشارع عثمان محمد و إزالة الأعمدة المخالفة بجوار المركز الثقافى بطنطا.

كما تم إزالة دور سابع علوى مخالف لمنزل بشارع نور الإسلام ،وإزالة شدة خشبية ومبانى منسوب السقف لدور تاسع علوى بشارع مسجد دبا.

بينما قام مركز ومدينة طنطا بإزالة سور مخالف بقرية برما على مساحة 2200م. وأزالة دور سادس علوى مخالف بقرية كفر عصام. 

وفي حى ثان طنطا فقد تم إزالة شدة خشبية فى المهد لمبنى مخالف بشارع محمد فريد وأخرى بشارع حسن رضوان.

وقام مركز قطور بإزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية فى المهد بقرية بوريج  وأزالة مبنى مكون من دورين وسور مبنى على الطريق يعوق أعمال رصف طريق البنك الأهلى حتى مدخل قطور، أما وفي مركز كفر الزيات تم بإزالة فى المهد لشدة خشبية لبناء أعمدة دور رابع علوى مخالف بشارع همازين وتم مصادر مواد البناء.

وفي مركز ومدينة السنطة تم إزالة سور بارتفاع 2 متر وبطول 20م بقرية الأنبوطين وإزالة فى المهد لتعدى على الأرض الزراعية بمساحة 130م2 بقرية كفر الحاج داود.

وأكد محافظ الغربية على الإستمرار فى الإزالة فى المهد لأى تعديات أو مخالفات جديدة مع الإستمرار فى تنفيذ قرارات الإزالة السابقة للقضاء على البناء العشوائى.

 


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