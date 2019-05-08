أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 8 - 5 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 8-5-2019.

إيقاف تداول 66 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 66 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 66 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى رمكو لإنشاء القرى السياحية، القاهرة للدواجن، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الدولية للمحاصيل الزراعية، التوفيق للتأجير التمويلى، دايس للملابس الجاهزة، العامة لمنتجات الخزف والصينى، مصر للألومنيوم، آسيك للتعدين-اسكوم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المجموعة المصرية العقارية، التعمير والاستشارات الهندسية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، القاهرة للزيوت والصابون، الحديد والصلب المصرية، جى بى أوتو، الإسكندرية للزيوت المعدنية، المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، العامة لصناعة الورق-راكتا، جنوب الوادى للأسمنت، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.

كما تم إيقاف تداول؛ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، مصر للأسمنت-قنا، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، حديد عز، المتحدة للإسكان والتعمير، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، الملتقى العربى للاستثمارات، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، القلعة للاستشارات المالية، أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، ارابيا انفستمنتس هولدنج.

وتم أيضاً إيقاف؛ أوراسكوم للاستثمار القابضة، الكابلات الكهربائية المصرية، المهندس للتأمين، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، الألومنيوم العربية، شركة النصر للأعمال المدنية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية لحليج الأقطان، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العبور للاستثمار العقارى، العربية للمحابس، العربية للأسمنت، مجموعة عامر القابضة.

البورصة تخسر 18.1 مليار جنيه تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 18.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 763.067 مليار جنيه. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 18.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 763.067 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 125.2 مليون ورقة مالية بقيمة 584.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.8 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.05% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.69%، والعرب على 7.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.51%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 110 مليون جنيه، 21.1 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية، والأجنبية للشراء بقيمة 516 ألف جنيه، مليون جنيه، 26.6 مليون جنيه، 111.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 14026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 17163 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 619 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 1575 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 8 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 136 شركات، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 36 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.32%

- بنك التعمير والإسكان بسعر إغلاق 46.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.67%

- رواد السياحة بسعر إغلاق 8.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.12%

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.366 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.83%

- بنك الكويت الوطنى - مصر بسعر إغلاق 37.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 0.64%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء-ايكون بسعر إغلاق 1.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.80%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 9.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.95%

- أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 11.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.94%

- التوفيق للتأجير التمويلى بسعر إغلاق 4.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.78%

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 20.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.56%