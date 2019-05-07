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4.6 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمى الصينى عام 2018

الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:24 ص
4.6 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمى الصينى عام 2018 الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين(أ ش أ)
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أعلنت مصلحة الدولة الصينية للفضاء الإلكترونى أن حجم الاقتصاد الرقمى الصينى وصل إلى 31.3 تريليون يوان (4.6 تريليون دولار) خلال عام 2018، وهو ما يمثل 34.8% من إجمالى الناتج المحلى للصين.

وذكرت المصلحة - فى تقرير صدر اليوم على هامش الدورة الثانية للقمة الرقمية فى مدينة فوتشو جنوب شرقى الصين - أن نظام الابتكار فى البلاد تحسن بشكل مستمر، حيث بلغت القروض المستحقة على الشركات الصينية فى العلوم والتكنولوجيا 3.53تريليون يوان (519 مليار دولار) فى نهاية العام الماضي.

وأضافت المصلحة أن الاقتصاد الرقمى عزز محركات التنمية الجديدة فى البلاد، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية 31.3 تريليون يوان (4.6 تريليون دولار) بالإضافة إلى أكثر من 9 تريليونات يوان (1.3 تريليون دولار) لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت فى العام الماضى وأكثر من 600 مليون مستخدم للدفع عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أن القيمة المضافة للصناعات التحويلية فى البلاد زادت بنسبة 11.7% عام 2018، فيما أصبحت موارد البيانات عاملا أساسيا وراء تطور الاقتصاد الرقمي، وأصبح استهلاك المعلومات قوة دافعة قوية للطلب المحلى والنمو الاقتصادى.

 


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