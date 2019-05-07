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10 فوائد لزيت جوز الهند أهمها.. يخفف التهاب الجلد ويمنع علامات الشيخوخة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:00 ص
10 فوائد لزيت جوز الهند أهمها.. يخفف التهاب الجلد ويمنع علامات الشيخوخة زيت جوز الهند يحسن البشرة ويعالج الجلد
كتبت أمل علام
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 قالت صحيفة" boldsky " الهندية، "أصبحت مشاكل البشرة منتشرة في الوقت الحاضر، يساهم أسلوب حياتنا، والبيئة التي نعيش فيها بشكل كبير في ذلك، والعلاجات المنزلية هي أفضل طريقة ممكنة للتعامل مع هذه المشاكل ، لكن هناك مكونًا واحدًا يمكنه حل معظم مشاكل بشرتك، فيعتبر زيت جوز الهند، هو أحد المكونات الطبيعية التي يمكن أن تعالج الكثير من مشاكل البشرة والجلد".

10 فوائد للجلد والبشرة
10 فوائد للجلد والبشرة

ومن المعروف أن زيت جوز الهند والمستخدم في الغالب لمنافعه للشعر ، هو مغذي بشكل كبير لبشرتك أيضًا، وهذا الزيت المتاح بسهولة هو مصدر كبير لترطيب بشرتك، يحتوى على خصائص مضادة للجراثيم والفطريات من زيت جوز الهند لتعزيز صحة الجلد، علاوة على ذلك، تتسرب إلى عمق البشرة لتغذي بشرتك بأفضل طريقة ممكنة.

ويستعرض هذا الموضوع أفضل الطرق التي يساعد بها زيت جوز الهند على معالجة مشكلات البشرة المختلفة وهى:

 1. علاج حب الشباب

 حمض اللوريك الموجود في زيت جوز الهند يجعله علاج فعال لعلاج حب الشباب، لأنه يقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.

2. منع علامات الشيخوخة

 يرطب زيت جوز الهند بدرجة عالية البشرة ويحسن إنتاج الكولاجين لمنع علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

 3. يعالج ندبات حب الشباب

 تمنع خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في زيت جوز الهند الجلد من التلف الجذري الحر وتضميد الجراح، يساعد فيتامين E الموجود في زيت جوز الهند على تقليل ظهور الندبات.

4. يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة 

وتساعد الخصائص المضادة للالتهابات في زيت جوز الهند على تهدئة البشرة الملتهبة والمهيجة.

احرصى على استخدامه لتجميل البشرة
احرصى على استخدامه لتجميل البشرة

 5. لعلاج الأماكن الداكنة تحت الإبط

 يستخدم السكر لتقشير وازالة خلايا الجلد الميتة، وبالتالي يخفف الإبطين، بينما يحافظ زيت جوز الهند على البشرة رطبة وتتمتع بالنضارة

6. يعالج تمدد الجلد

 يخترق زيت جوز الهند في عمق الجلد لتغذية البشرة، ومنع علامات التمدد، يحافظ زيت الزيتون على ترطيب البشرة أيضا، وله خصائص مضادة للأكسدة تمنع الجلد من التلف.

زيت جوز الهند يعزز جمال بشرتك
زيت جوز الهند يعزز جمال بشرتك

7. لتجديد شباب البشرة

يمتلك زيت جوز الهند خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم تحمي البشرة وتنشطها.

فوائد مذهلة لزيت جوز الهند .. تعرف عليها
فوائد مذهلة لزيت جوز الهند .. تعرف عليها

8. يعمل على تفتيح البشرة

 يساعد فيتامين E في زيت جوز الهند على تقليل التصبغ والبقع الداكنة، وبالتالي يساعد على تفتيح البشرة.

9. يخلصك من الهالات السوداء

 يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة ،والتخلص من الهالات السوداء

10. يعالج حروق الشمس

 يتميز زيت جوز الهند بخصائص مضادة للالتهابات تهدئ الالتهابات والحكة الناتجة عن حروق الشمس، بالإضافة إلى ذلك، يمتلك أيضًا خصائص التئام الجروح التي تساعد على علاج حروق الشمس.

 


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