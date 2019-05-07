وفاة القمص مرقس عزيز.. والقداس الأربعاء بالكنيسة المعلقة

توفى مساء اليوم القمص مرقس عزيز خليل كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة المعلقة بمصر القديمة والمنتدب للخدمة بالولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 10 سنوات عن عمر ناهز ٧٤ عامَا وبعد خدمة كهنوتية امتدت إلي ٣٩ عامَا وسيُصلي علي جثمانه غدًا بأمريكا.

ومن المقرر أن يقيم نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وأسقفيه الخدمات العامة والإجتماعية والمسكونية قداس علي روحه الطاهرة غدًا الأربعاء بكنيسة المعلقة في تمام الساعة ٧.٣٠ صباحًا وبحضور مجمع كهنة المنطقة ، علي أن يستقبل نيافته العزاء في مساء ذات اليوم وبنفس الكنيسة في تمام الساعة ٧ مساء.

ذكر بيان الكنيسة أن الاب المتوفي ولد في ١٣ أغسطس ١٩٤٥ بالقاهرة باسم وهيب عزيز وتخرج من كلية الزراعة جامعة القاهرة ١٩٦٦ وخدم فترة بكنيسة الشهيدة دميانة بالهرم ثم سيم كاهنَا علي مذبح الكنيسة المعلقة في ٢ نوفمبر ١٩٨٠ بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث والذي أعطاه رتبة القمصية في ١٥ يوليو ١٩٩٤.

وقد انتدب أيضا للخدمة في كندا وأمريكا في تسعينيات القرن الماضي ، وقد تميز بغزارة تعليمه فكانت له العديد من المؤلفات الروحية التي تجاوزت الستمائة كتاب في شتي العلوم الكنيسة وبالأخص المتعلقة بدراسة الكتاب المقدس ويعد من أبرزها كتاب " استحالة تحريف الكتاب المقدس ".

واختتم البيان: يتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا يوليوس ولكنهة وشعب منطقة مصر القديمة ولأسرة الأب المنتقل ، طالبَا لنفسه المباركة النياح والراحة مع جميع القديسين.