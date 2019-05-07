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وصول "السبكى" ومتهمى اقتحام موقع "صدى البلد" النيابة.. ومصادر: مساعى للصلح

الثلاثاء، 07 مايو 2019 04:25 م
وصول "السبكى" ومتهمى اقتحام موقع "صدى البلد" النيابة.. ومصادر: مساعى للصلح أحمد السبكى
كتب أحمد الجعفرى
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وصل منذ قليل المنتج أحمد السبكى والمتهمين فى قضية الاعتداء على مسؤلى ومحررى موقع "صدى البلد"، إلى مقر محكمة شمال الجيزة للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

 

وقالت مصادر قانونية، إن جهات التحقيق تسلمت محضر الواقعة ولكنها لم تبدأ فى استجواب المتهمين بعد، وهناك مساعى للصلح بين الطرفين بعد تدخل عدد من الأشخاص الذى تربطهم صلة صداقة بين الطرفين.

 

كان صحفيون ومسئولون بموقع صدى البلد الإخبارى، حرروا محضرا ضد المنتج أحمد السبكى بقسم شرطة الدقى، بتهمة اقتحام الموقع بالاستعانة بعدد من البودى جارد، والاعتداء على الصحفيين والعاملين به بسبب الخلاف على إذاعة قناة صدى البلد مسلسل "سوبر ميرو" بطولة الفنانة إيمى سمير غانم.

 

كما حرر المنتج محضرا أيضا ضد مسئولى الموقع، تبادل خلاله الاتهام، وانتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان.


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