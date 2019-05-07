video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة الاستثمار تبحث مع نيفين مميكا زيادة التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:53 ص
وزيرة الاستثمار تبحث مع نيفين مميكا زيادة التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى سحر نصر و نيفين مميكا مفوض الاتحاد الأوروبى
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بنيفين مميكا، مفوض الاتحاد الأوروبى للتعاون الدولى والتنمية، وذلك بمقر الوزارة بحضور السفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولى  والمشرف على القطاع الأوروبى بالوزارة.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون التنموى بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة، فى إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبى لمصر حتى 2020، والذى يتراوح قيمته ما بين 432 مليون يورو و528 مليون يورو، خاصة فى مجالات الطاقة، والنقل، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة، وذلك فى ضوء عملية التنمية الشاملة التى تنفذها مصر على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعي، خاصة فى  مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات.

وتطرق الاجتماع، إلى التعاون الثلاثى بين مصر والاتحاد الأوروبى وإفريقيا، فى  إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للاتحاد الإفريقى لهذا العام، وذلك فى إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادى والتنموى على مستوى القارة، لاسيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمى بين الدول الأفريقية فى مجالات تحقيق التنمية، ودراسة مجموعة جديدة من المشروعات التنموية، وتمويلها وتنفيذها بالشراكة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، وفى  هذا الإطار، أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى  إلى أن مصر تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى  القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.

وأكد المفوض الأوروبى للتعاون الدولى  والتنمية، أن مصر تعد دولة مهمة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لذلك يحرص الاتحاد الأوروبى للمساهمة بفاعلية فى جهود تحقيق التنمية فى مصر، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقود مصر للقيام بدور محورى فى المنطقة فهى تعد دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بها، مشيدا بالخطوات التى اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية فى  إجراء إصلاحات اقتصادية قوية، ساهمت فى  تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، معربا عن تطلع الاتحاد الأوروبى إلى تكثيف التعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى هذا العام.

وأشادت الوزيرة، بدور الاتحاد الأوروبى فى دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر، حيث تتجاوز حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، كما يرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبى أكبر مانح لمصر.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية الاتحاد الأوروبى كشريك استراتيجى وتنموى واستثمارى أساسى وفعال مع مصر، داعية الاتحاد الأوروبى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى  مصر فى  ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة.

 

ec8862e6-79ea-406a-a5bc-8be76b36c38b
 

 

c35b7ffb-223e-42fe-b64d-2fad0d2b901a
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر تنتهى من تنفيذ أضخم مشروع طاقة فى العالم سبتمبر المقبل باستثمارات 2 مليار دولار.. البنك الدولى يصف محطة بنبان بـ"قصة نجاح".. ويؤكد: تخدم 350 ألف مواطن.. سحر نصر: المشروع من إنجازات الرئيس وبرنامج الإصلاح

سحر نصر: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى توفر فرصة جيدة للشراكة العربية بأفريقيا

سحر نصر تشهد توقيع الهيئة الهندسية و"أوراسكوم-المقاولون العرب" عقد محطة بحر البقر

وزراء الاقتصاد يشاركون فى الاستفتاء.. سحر نصر: رسالة للعالم أن مصر تسير على الطريق الصحيح.. محمد معيط: المشاركة واجب وطنى.. عمرو نصار: الإقبال يعكس وعى الشعب.. عاصم الجزار: المصريون يستكملون بناء مستقبلهم (صور)

صور.. سحر نصر لـ"اليوم السابع": الاستفتاء رسالة قوية من المصريين للعالم

وزيرة الاستثمار

سحر نصر

الاستثمار

اخبار الاقتصاد

السيسى

البنية الاساسية




لا تفوتك
بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة