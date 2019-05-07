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مع قدوم شهر رمضان..

وزارة الأوقاف العمانية تعلن إشهار إسلام 50 شخصا من مختلف الجنسيات بالسلطنة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 11:57 م
وزارة الأوقاف العمانية تعلن إشهار إسلام 50 شخصا من مختلف الجنسيات بالسلطنة سائحة تشهر اسلامها-صورة ارشيفية
كتب مصطفى عنبر
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مع مقدم شهر رمضان، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فى سلطنة عمان، عن إشهار 49 شخصا من مختلف الجنسيات، إسلامهم  فى السلطنة.

حساب وكالة الأنباء العمانية على تويتر
 

ونشرت وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على "تويتر" صورة للإعلان الصادر عن وزارة الأوقاف العمانية، التى اعتبرت فى بيانها أن ذلك جاء تتويجا  للجهود التى تبذلها الوزارة ممثلة بدائرة التعريف بالإسلام من خلال عملها ودورها المتواصل فى نشر الثقافة الإسلامية وتوعية الجاليات غير المسلمة للدخول فى الإسلام من خلال إقامة البرامج التوعوية والإرشادية.

 

وبحسب بيان صادر عن السفارة العمانية فى مصر-تلقت اليوم السابع نسخة منه- إنه أسلم من الجنسية الأوغندية 18 امرأة، ومن الجنسية الفلبينية 11 رجلا و 3 نساء، ومن الجنسية السريلانكية 5 نساء، و3 نساء من الجنسية التنزانية .

 

كما أسلم من الجنسية النيجيرية 3 نساء، ومن الجنسية الهندية رجل وامرأة، ومن جنسيات أخرى 5 أشخاص .

 

ويواصل مكتب الإفتاء ممثلا فى دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافى بوزارة الأوقاف والشئون الدينية، نشاطه وجهوده المستمرة فى التوعية الدينية ومتابعة وتوثيق وإصدار وثائق الداخلون فى الإسلام .

 

 


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