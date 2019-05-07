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نقابة الصحفيين تتوعد السبكى بالرد القانونى بعد الاعتداء على موقع صدى البلد

الثلاثاء، 07 مايو 2019 06:18 م
نقابة الصحفيين تتوعد السبكى بالرد القانونى بعد الاعتداء على موقع صدى البلد ضياء رشوان نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد
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يتابع مجلس نقابة الصحفيين بقلق بالغ وانزعاج شديد منذ فجر اليوم الثلاثاء وقائع الاعتداء على موقع صدى البلد وإصابة 3 زملاء صحفيين يعملون به من قبل مجموعة من الأشخاص.

وحضر محامى النقابة مع الزملاء فى تحقيقات النيابة منذ بدئها، كما تواجد الزميلان هشام يونس ومحمود كامل عضوا مجلس النقابة مع زملائهم الثلاثة فى مقر نيابة الدقى، وتواصل نقيب الصحفيين مع مكتب النائب العام لمتابعة سير التحقيقات مع الزملاء الصحفيين المعتدى عليهم.

وأعلن مجلس النقابة تضامنه الكامل مع الزملاء المعتدى عليهم أثناء قيامهم بعملهم فى مقر موقعهم الإخبارى، ورفضه المطلق لهذا الاعتداء الذى لن يمر بسهولة، ويؤكد أنه سيقف معهم بكل السبل والأدوات القانونية والنقابية حتى ترد لهم حقوقهم واعتبارهم ويوقع الجزاء القانونى على من قاموا بهذا الاعتداء المدان بأشد عبارات الإدانة.

ويؤكد مجلس النقابة أن مقار الصحف والمؤسسات الإعلامية ينبغى أن تحظى بحماية وحصانة تنأى بها عن تصفية الحسابات أو الخلافات أو الاعتداء عليها، وسوف يعلن المجلس عن الإجراءات والقرارات التى سيتخذها فى مواجهة هذا الاعتداء المشين على الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم، فى ضوء نتائج تحقيقات النيابة العامة.


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