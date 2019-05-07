مقتل عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بأبو تشت فى قنا

كتب ـ محمود عبد الراضى ـ قنا وائل محمد

لقى اثنان من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهما بقنا فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المتواصلة لرصد وضبط أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة "سبق اتهامه فى 24 قضية "قتل، شروع فى قتل، خطف، مقاومة سلطات، سلاح، مخدرات" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "شروع فى قتل، مخدرات، إطلاق أعيرة نارية" مُقيم بقرية الحسينات دائرة مركز أبو تشت" سبق قيامه بإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية بقرية الحسينات محل سكنه بدائرة مركز أبو تشت بغرض استعراض القوة، وقيامه فى وقت لاحق بالتشاجر مع آخر "محدد" نتج عنها إصابة ربتى منزل ومزارع بأعيرة نارية حال تدخلهم لفض المشاجرة.

وتم وضع خطة بقيادة اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا وإدارة البحث الجنائى بقنا لاستهداف العنصر المتهم وضبطه، حيث وردت معلومات مفادها اختبائه و4 عناصر إجرامية آخرين شديدى الخطورة بالمنطقة الزراعية بزمام قرية الحسينات دائرة المركز، وسبق اتهامهم فى العديد من قضايا "مخدرات – مقاومة سلطات – سرقة – ممارسة أعمال بلطجة – إحراز أسلحة نارية" ، ومحكوم على اثنين منهم بالسجن.

وعقب تقنين الإجراءات، تم توجيه حملة مُكبرة بمشاركة الجهات المعنية مدعومةً بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن بقنا لاستهداف تلك العناصر الإجرامية، ولدى مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلتهم على الفور .. حيث أسفر ذلك عن مصرع اثنين من العناصر الإجرامية وعُثر بحوزتهما على ( بندقية آلية - 35 طلقة - 2 خزينة - بندقية خرطوش).

كما تمكنت القوات من ضبط عنصر إجرامى ثالث، وبحوزته (بندقية آلية - 15 طلقة لذات العيار)، وتمكن 2 من العناصر الإجرامية من الهرب داخل الزراعات، كما عُثر على دراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية "جارى فحصهما".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمَيْن الهاربَيْن.