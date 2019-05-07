معاينة حريق مصنع مدينة بدر: ماس كهربائى وارتفاع درجات الحرارة أشعلا النيران

كتب أحمد حسنى

أوضحت المعاينة الأولية لنيابة الشروق وبدر، لموقع حريق مصنع أقلام بمدينة بدر، عن وجود ماس كهربائى مع ارتفاع درجات الحرارة، أدى لاشتعال الحريق داخل المصنع.

كانت دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بـ15 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة حريق داخل مصنع أقلام وبلاستيكات فى مدينة بدر، ويحاول رجال الحماية المدنية بالقاهرة وسيارات الإطفاء السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى مصنع فى مدينة بدر، وأمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالدفع بـ سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات لمحاولة إخماد الحريق.