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مصرع طفل سقط من الطابق السادس بالإسكندرية

الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:34 م
مصرع طفل سقط من الطابق السادس بالإسكندرية جثة - أرشيفية
الإسكندرية –أسماء على بدر
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لقى طفل مصرعه، أثر سقوطه من شرفة الشقة سكنه بالطابق السادس، بعقار بمنطقة العصافرة شرقى الإسكندرية، فيما قالت والدته إنه كان يساعدها فى تغيير "لمبة البلكونة".

 

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد وفاة طفل سقط من شرفة الشقة سكنه بمدينة فيصل بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

 

وانتقل مأمور وضباط مباحث القسم، وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص العثور على جثة طفل يدعى "السيد.م.ا" 10 سنوات، مسجاة أمام باب العقار محل سكنه.

 

وبسؤال والدته، قالت إنها تعيش بمفردها مع ابنها المتوفى، بعدما ترك والده المنزل منذ فترة، ما يجعلها تعتمد عليه فى شئون المنزل.

 

وأضافت الأم فى التحقيقات، أن ابنها المتوفى حاول مساعدتها يوم الحادث فى تغيير "لمبة البلكونة" بالشقة سكنهما بالطابق السادس إلا أن توازنه اختل وسقط فى الشارع جثة هامدة.

 

وجرى نقل جثة الطفل للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه.

 

وأمر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام لنيابات المنتزه، بتشريح جثة الطفل لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

 


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