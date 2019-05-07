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مصدر يمنى: مقتل وإصابة 170 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى معارك جنوب البلاد

الثلاثاء، 07 مايو 2019 08:58 ص
مصدر يمنى: مقتل وإصابة 170 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى معارك جنوب البلاد الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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قتل ما يقارب من 110 من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية بارزة وأصيب 60 آخرون بنيران قوات الجيش الوطنى اليمنى خلال المعارك التى شهدتها الجبهات الشمالية لمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وأكد مسئول عسكرى يمني، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن من بين القتلى القيادى البارز سلطان هادى محفوظ داوود من منطقة أرحب صنعاء، والعميد منير على أحمد ناجى القحوم من محافظة عمران، وتم تدمير 3 أطقم قتالية تابعة للميليشيا الإرهابية، وأوضح أن قتلى مليشيا الحوثى الانقلابية والمصابين سقطوا فى مواجهات جرت فى قطاعات شمال مديرية قعطبة.

وأضاف أن قوات الجيش اليمنى مسنودة بعناصر من المقاومة الشعبية، أجبرت عناصر المليشيا الانقلابية على الفرار تحت قصف نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة، وألحقت بها خسائر فادحة فى العتاد والأرواح، فى مناطق حمران السادة والقاز، قردح، تبة السنترال، ريشان، المبياض، السبتا، والمنتزه غربى نقيل الشيم بمريس شمال مديرية قعطبة.

وقصفت مدفعية الجيش اليمنى فى مريس تعزيزات لمليشيا الحوثى الإرهابية ودمرت 3 أطقم ومدرعة بى تى آر، فى قريتى حمر السادة والقفلة ومقتل من كانوا على متنها أثناء قدومهم إلى قرية قردح شمال مديرية قعطبة.

 


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