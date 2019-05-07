مرور أسوان يرصد 604 مخالفات ويضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان.

تضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان، وأسفرت الحملة عن تحريرنحو 604 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط 5 مركبات توك توك بدون ترخيص، وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو.

كما تضمنت الجهود تحرير 115 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 81 مخالفة، وتحرير 110 مخالفات غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 85 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 205 مخالفات متنوعة، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.