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مراهق مسلح يطلق سراح 4 رهائن فى جنوب فرنسا

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:08 م
مراهق مسلح يطلق سراح 4 رهائن فى جنوب فرنسا الشرطة الفرنسية ارشيفية
رويترز
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قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن مراهقا مسلحا أطلق سراح أربع رهائن من النساء بعد احتجازهن في متجر لبيع الصحف في تولوز بجنوب غرب فرنسا اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن الفتى البالغ من العمر 17 عاما، والذي كان اعتُقل خلال أحد احتجاجات حركة السترات الصفراء في ديسمبر ، لم تكن له أي طلبات قبل إطلاق سراح النساء.

وأضاف المصدر أن المسلح أطلق رصاصة واحدة على الأقل صوب أفراد قوة النخبة التابعة للشرطة الفرنسية وطلب شخصا يتفاوض معه، مشيرا إلى أن الحادث ليس له أي دوافع إرهابية على الأرجح.

ولم يستسلم المراهق المسلح حتى الآن.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا في محيط 300 متر حول المتجر الواقع في ضاحية بلانياك وطالبت السكان في المنازل المجاورة بالتزام منازلهم.

 


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فرنسا

تولوز

ضاحية بلانياك

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الشرطة الفرنسية

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