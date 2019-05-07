"مدير تموين بورسعيد": غرفة عمليات لإحكام الرقابة على الأسواق

بورسعيد محمد فرج

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال تصريح لــ "اليوم السابع " بأنه تم توفير كافة السلع الغذائية " كاللحوم- الأسماك منتجات الألبان- الدواجن- الدقيق- السكر- الزيت- الأرز" بالمنافذ الثابتة الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى الجملة وفروع جمعيتى بجانب متطلبات شهر رمضان من "ياميش رمضان" بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق بنحو 15 إلى 20%.

وقال ثابت أن الأرز متوافر وبأسعار مرتفعة نسبيا وتترواح من 11,00لــــ12 جنيها للكيلو السائب / معبأ كما توجد كميات كافية لدى فروع مجمعات النيل تباع بسعر 10,00 معبأ أرز هندى .

وأضاف أن زيت الطعام متوافر مع ستقرار أسعاره خلال الأشهر الماضية وذلك نتيجة إضافة طعام زيت جيد على البطاقات التموينية ومتدوال بالأسواق بأسعار تبدأ من 18,00لـــ28 جنيه زجاجة لتر حسب نوع "عباد - زره – مخلوط " وتوجد أيضا أرصدة كافية من زيوت الطعام بأنواعها لدى الشركة العامة ويباع بسعر يترواح من 18,00 ــ25 جنيه حسب النوعية .

وتابع: أن احتياجات بورسعيد من اللحوم البلدية خلال شهر رمضان تقدر إسترشادا بالكميات المستهلكة 1550 عجلا بقرى وجاموسى 1385 لبانى وبتلو و980 ضأن ماعز فضلا أن القطاع الخاص ومشروع تربية الماشية يقوم بتغطية هذه الإحتياجات دون نقص بجانب توفير أى كمية من اللحوم البلدية مفرومة والأكباد والسجق والهامبورجر .

وأشار ثابت ان مشروع تربية الماشية يقوم بجلب كميات كبيرة من الرؤؤس البلدى حى ومستورد وارد مجازر الموانئ وتوزيعها على الشوادر الثابتة والمتنقلة ويترواح سعر البيع بـــ90 ــــ110 جنيه للكيلو البلدى مشفى حفاظا على التوازن السعرى بالأسواق .

ومن جانبه أكد ثابت أن هناك خطة لإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز على مدار شهر رمضان للتأكد من قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقا للمعدلات ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء .

مؤكدا بأنه تم تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين مع مراعاة توفير الخبزالمدعم خلال رمضان قبل الإفطار وبعدة مع إخطار الشركات المنفذة للتطبيقات الذكية بالسماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز بالعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر مساء خلال أيام شهر رمضان وذلك تيسيرا للمواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر لجمهور المستهلكين.

ومن جهة أخرى أكد ثابت بأنه تم تشكيل غرفة عمليات تحت إشراف قطاع الرقابة التموينية للعمل على مراقبة الأسواق ورصد شكاوى المواطنين من خلال المتابعة المستمرة على مدار شهر رمضان .