"محافظ دمياط" تفتتح مدرسة ابتدائية بعزب النهضة بعد تطويرها بـ. 4.5 مليون جنيه.

دمياط معتز الشربينى

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، يرافقها السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدرسة "على بن ابي طالب الابتدئية" بقرية عزب النهضة بدمياط التابعة لإدارة دمياط التعليمية، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال الكلي بتكلفة 4.5 مليون جنيه بإجمالى6 فصول.

جاء ذلك، بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، والمهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بدمياط، وعبدالعليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية، ولفيف من القيادات الشعبية والأمنية والتعليمية بالمحافظة.