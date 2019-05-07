video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"محافظ دمياط" تفتتح مدرسة ابتدائية بعزب النهضة بعد تطويرها بـ. 4.5 مليون جنيه.

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:36 م
"محافظ دمياط" تفتتح مدرسة ابتدائية بعزب النهضة بعد تطويرها بـ. 4.5 مليون جنيه. جانب من الافتتاح
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، يرافقها السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدرسة "على بن ابي طالب الابتدئية" بقرية عزب النهضة بدمياط التابعة لإدارة دمياط التعليمية، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال الكلي بتكلفة 4.5 مليون جنيه بإجمالى6 فصول.
 
جاء ذلك، بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، والمهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بدمياط، وعبدالعليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية، ولفيف من القيادات الشعبية والأمنية والتعليمية بالمحافظة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل تعليم دمياط يبحث آخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

"وكيل تعليم دمياط" يبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثاني

وكيل تعليم دمياط يتابع الاختبار الإلكترونى للصف الأول الثانوى بالمدارس

"تعليم دمياط" يحصد المركز الأول على الجمهورية فى السباحة ويحرز ذهبيتين

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار دمياط

دمياط

محافظ دمياط

افتتاح مدرسه

تعليم دمياط




لا تفوتك
بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة