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محافظ المنيا يكرم سيدة عثرت على مبلغ مالى وردته لصاحبه ويشكل لجنة لضبط الأسواق

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:26 م
محافظ المنيا يكرم سيدة عثرت على مبلغ مالى وردته لصاحبه ويشكل لجنة لضبط الأسواق محافظ المنيا
المنيا ــ فريق المحافظات
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كرم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، السيدة سعدية عبد القادر على، مركز ملوى وذلك لأمانتها، حيث عثرت على مبلغ 25 الف جنيه وقامت بردها لصاحبها بعد ان قامت بالبحث عنه بالقرية .

وجه المحافظ الشكر للسيدة ومنحها شهادة تقدير ومبلغ مالى تقديرا لأمانتها، وإخلاصها، حيث إنها أعطت نموذجا مشرفا يحتذى به فى رد الامانات، لافتا إلى أن هناك الكثير من النماذج المشرفة والتى يجب التركيز عليها لإعطاء القدوة والمثل الجيد للأجيال القادم، كما كافئ المحافظ الابن الاكبر للسيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة ،حيث منحه مبلغ مالى لحفظه القران الكريم كاملا

فى سياق أخر، قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا تشكيل لجنة لحماية المستهلك وذلك فى إطار البرنامج الشامل للحكومة بهدف اتخاذ كافة الإجراءات التى تسهم فى ضبط منظومة الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المطروحة وتحقيق الصالح العام من خلال ما تختص به اللجنة المشكلة من متابعة الأسواق و المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية وتحقيق التوازن بين اجراءات الرقابة و التوعية و تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين و تحقيق مردود إيجابى لديهم .

تضم اللجنة التى يراسها السكرتير العام للمحافظة كلا من مدير مديرية التموين و الزراعة و الطب البيطرى و رؤساء الوحدات المحلية لمراكز و مدن المحافظة ورئيس مباحث التموين و مدير الرقابة التموينية وممثل عن جهاز حماية المستهلك بمديرية التموين والتنسيق مع الجهات المعنية .

 


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