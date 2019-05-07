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محافظ القليوبية يعقد اجتماعا تنسيقيا للبدء في توصيل أسلاك الانترنت فائق السرعة بمدن المحافظة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:13 م
محافظ القليوبية يعقد اجتماعا تنسيقيا للبدء في توصيل أسلاك الانترنت فائق السرعة بمدن المحافظة محافظ القليوبية خلال الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة وتذليل العقبات لبدء الشركة المصرية للاتصالات بتوصيل أسلاك الانترنت فائق السرعة بالألياف الضوئية، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ورؤساء مدن الخانكة والقناطر الخيرية وقليوب وحى غرب وحى شرق شبرا الخيمة، ورؤساء شركات كهرباء جنوب الدلتا وشمال القاهرة، ورئيس منطقة تليفونات بنها- شبرا- الخانكة، ومدير مركز الشبكات الأرضية والمكتب الفني.

 

ويهدف الاجتماع إلي التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ خطة الدولة   لمد كابلات الألياف الضوئية بديلا عن النحاس، وذلك على مستوى الجمهورية لتحسين مستوى خدمات الإنترنت والتمهيد لدخول خدمات الجيل الرابع لمصر.

ومن ناحيته أعطي المحافظ، تعليماته بالتعاون التام والتنسيق المستمر لتنفيذ المشروع بأقصى سرعة حيث يعد مشروعا قوميا يجب علي جميع الاجهزة التعاون لإنجازه حيث شدد علي سرعة استخراج التراخيص اللازمة.

 

وفي نفس السياق شدد المحافظ، باستخدام معدات حديثة في أعمال الحفر لعدم تكسير الطرق التي تم رصفها ونقل ناتج الحفر إلي المدفن الصحي ومحاولة تقليل أعمال الحفر واستخدام الطرق البديلة وعدم الحفر بالطرق الرئيسية إلا للضرورة.

 

 


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