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محافظ الغربية: توريد 44 ألفا و172 طن قمح للشون والصوامع منذ بداية الحصاد

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:58 م
محافظ الغربية: توريد 44 ألفا و172 طن قمح للشون والصوامع منذ بداية الحصاد القمح - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، على أن عملية توريد القمح إلى صوامع وشون وهناجر المحافظة، تسير بانتظام تام دون أى معوقات، مشيرًا أنه تم توريد 44 ألفا و172 طن قمح، منذ بداية موسم التوريد فى 15 إبريل الماضى، والذى يستمر حتى يوم 15 يوليو القادم، حيث من المتوقع توريد أكثر من 134 ألف طن قمح من إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القمح 134 ألفًا و963 فدانًا.

 

وأشار محافظ الغربية، إلى متابعته الدورية لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وصرف كافة مستحقاتهم، فى مدة لاتتجاوز 48 ساعة تشجيعًا لهم لتوريد أكبر كمية من القمح لتجاوز المستهدف، مؤكدًا على مراعاة كافة الاشتراطات اللازمة لعملية تخزين القمح فى الصوامع والشون.

 


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