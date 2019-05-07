محافظ الغربية: الانتهاء من رصف شوارع حى أول طنطا بإجمالى طول 3.5 كم

الغربية - مصطفى عادل

أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية عن انتهاء جميع أعمال الرصف فى نطاق حى أول طنطا بطول 3.5 كم بعد تطوير كافة المرافق الموجودة بها وأيضاً مراعاة عمل بلاعات تصريف الأمطار وتم رفع مطابق الصرف الصحى للتناسب مع الطبقة الأخيرة للأسفلت.

وتم الانتهاء من رصف شارع أبو بكر الصديق بطول 400 متر وعرض 13 متر وشارع الحريرى بطول 300 متر وعرض 6.5 متر، وشارع المأمون القبلى بطول 400 متر وعرض 7 أمتار، كما تم الانتهاء من شارع عبد المنعم رياض بطول 750 مترا وعرض 14 مترا وشارع هداية بطول 400 متر وعرض 4.5 متر وشارع الميهى بطول 275 مترا وعرض 6.5 متر.

كما تم الانتهاء من شارع بونابرت بطول 200 متر وعرض 5 متر وأيضاً شارع كفر عصام من أول الطريق السريع حتى دوران النادى بطول 650 مترا وعرض 14 مترا.

يذكر أن أعمال الرصف فى نطاق حى أول طنطا تم الانتهاء منها قبل موعد المخطط الزمنى.

وأكد محافظ الغربية أن المعدل الطبيعى لتنفيذ هذه الأعمال يتجاوز العام ولكنه تم ضغط الأعمال وتم الإنتهاء منها فى مدة لم تتجاوز 3 شهور، مع إستمرار متابعة جميع مخططات الرصف حيث أنه جارى الإنتهاء منها جميعاً.