مجلس إدارة البريد يطالب بزيادة عدد الخدمات الحكومية المقدمة من خلال مكاتبه

كتبت هبة السيد

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اجتماعاً هاماً ، أمس الأحد، لمناقشة عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير خدمات البريد، فى إطار خطة تحويل الهيئة إلى مركز خدمات متكاملة وتزويدها بأحـدث الأجهزة والأنظمة والبرامج المتطـورة وعاملين يتمتعون بالخبرة والكفاءة مما يؤدى إلى سرعة أداء الخدمات وتوفير الوقت والجهد على العملاء.

وقال مصدر مسئول بالبريد، إن الاجتماع ناقش عدداً كبيراً من الملفات، إلا أن ملف الخدمات الحكومية تصدر الاهتمامات واستحوذ على معظم وقت الاجتماع، مضيفا أن المجلس اتفق على زيادة عدد الخدمات الحكومية المقدمة من خلال البريد، والتركيز على تقديم خدمة ميسرة للعملاء لجذبهم لأداء تلك الخدمات من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة بكافة المحافظات.

وأصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قراراً فى سبتمبر الماضى، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برئاسة عصام محمد الصغير محمد نصر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

ويضم مجلس إدارة البريد عضوية كل من إسلام يوسف عبد السميع حسن قنديل رئيس قطاع تطوير وتطبيق النظم بهيئة البريد، سامح محمود محمد أبو السعود رئيس محور الشئون التجارية بهيئة البريد، خالد إمام يوسف إسماعيل رئيس محور الشئون المالية بهيئة البريد، وهم من أعضاء الإدارة من المديرين بالهيئة، كما ضمت عضوية مجلس إدارة البريد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وضم أيضا من ذوى الخبرة كلا من المهندس محمد يحيى محمد محب زكى من خبراء الهندسة الاستشارية وقطاع التشييد فى مصر، حسين فايق صلاح صبور، مدحت مصطفى مدنى، خالد سرى محمود حسين صيام، رامى أحمد عادل محمد أبو النجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزى لقطاع الأسواق.

ونهال كمال حسين ، خبيرة مصرفية، طه محمود خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "BDO" محاسبون، الدكتور إسماعيل عبد الغفار اسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، عصام الدين محمد الوكيل عضو مجلس الإدارة المنتدب سابقا المصرف العربى الدولى، عبده إبراهيم عبده القشاوى بكالوريوس فى الاقتصاد – جامعة أمريكية، وممثل النقابة العامة للبريد.

وأطلق البريد، فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات فى نسخته الماضية، لأول مرة ماكينات "مكتب البريد الذكى" وهى ماكينات خدمات وصراف آلى تفاعلية تمكن العملاء من الاستفادة من الخدمات البريدية وفتح حسابات جديدة وإصدار بطاقات الخصم المربوطة على حساب العميل، كما تسمح بصرف الشيكات، بالإضافة إلى إنجاز العديد من المعاملات المالية التى يقدمها البريد دون أدنى تدخل من العنصر البشرى.

كما أن الماكينة ملحق بها نظام "Biometric" وهو نظام تأمين يعتمد على النظم الحيوية عن طريق بصمة اليد والعين لتأمين الحسابات والمعاملات، كما تتوفر بها إرشادات صوتية باللغة العربية لتسهل تعامل العملاء مع الماكينة واتباع الإرشادات، كما يمكن من خلالها التواصل مع مراكز خدمات العملاء، كما تتمتع الماكينة بخاصية المسح الضوئى للوثائق المطلوبة من العملاء لفتح حسابات جديدة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التى تيسر الحياة اليومية للعملاء.

ويقدم البريد العديد من الخدمات الحكومية، منها خدمة صرف المعاشات، الحوالات الحكومية، الأحوال المدنية، التصديق القنصلى، سداد فواتير الكهرباء، تكافل وكرامة، الحوالات المجمعة، دفع أقساط مقدم الاسكان الاجتماعى، تحصيل أقساط الإسكان الاجتماعى المخصص لشهداء ومصابى الشرطة، دفع إيجار الإسكان الاجتماعى، تحصيل مصاريف حج القرعة، تأمين السيارات، سداد الرسوم الجامعية، صرف إعانات الأزهر، دفع المخالفات للسيارات.